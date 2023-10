Sappia sobre Morales en un eventual gabinete de Massa: "No puede ser fruto de una decisión personal"

Para Jorge Sappia, "el radicalismo no jugo ningún rol en estas elecciones". "El radicalismo no ha tenido ningún rol de ninguna indole y ha oscurecido su visibilidad. No es visible y el lunes 23, la UCR tiene que tomar una dirección totalmente distinta a la de hoy porque sino lo tenemos que declarar desaparecido. Ni siquiera es desaparecido en acción porque no estaba en acción", expresó.

En diálogo con Política Argentina, el ex presidente de la Convención UCR, sostuvo que "los radicales tenemos que recuperar el radicalismo tratando de refundar su autonomía, que debe apoyarse en la reinvididación de los valores planteados por el Partido, como la honestidad de sus dirigentes".En este marco, auguró un nuevo clima en la coalición Juntos. "Gane quien gane el 22, los radicales tienen que volver a sus origenes. El 23 se tiene que terminar Juntos por el Cambio", señaló.Para Sappia, "los radicales tienen que seguir lo que ha determinado la Convención nacional que es votar a Bullrich".SOBRE MORALESConsultado sobre la posibilidad de que Gerardo Morales se acerqué a Sergio Massa en su eventual gobierno, señaló: "No puede haber decisiones personales. Tiene que haber decisiones adoptadas por el conjunto del Partido. Si Morales quiere integrar el Gabinete de Massa no puede ser una decisión personal".SOBRE SCHIARETTI-MILEIPor último, el dirigente cordobés manifestó sus inquietudes sobre "los coqueteos" entre Juan Schiaretti y Javier Milei. "Coqueteos hay porque cuando le preguntaron a los dos sobre el tema, contestaron sobre medicina y no de política, aunque a mi los coqueteos no me dan ninguna respuesta. Los coqueteos no sirven, sirven las expresiones abiertas y explicitas", instó.