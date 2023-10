Menotti calificó de "espanto" a Milei y el libertario se autoproclamó "bilardista"

yo ya gané...!!!

Javier Milei sigue acumulando cuestionamientos desde distintos sectores. En esta oportunidad, el ex director técnico argentino César Luis Menotti aseguró que el candidato libertario "es un espanto" y llamó a no votar en blanco en el balotaje porque "nunca sirvió para nada".En paralelo, Milei le respondió a través de su cuenta de X: "Yo ya gané.como toda persona de bien. Muchas gracias rabanito".Así le contestó al ex director técnico campeón del mundo, que habló esta tarde con Radio 10 sobre el escenario politico de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre: "Jamás he visto algo semejante a este mamarracho que me toca ver hoy en Argentina, que es mi patria. Cuando se parte del agravio y la falta de respeto, yo no lo soporto"."Se puede ser duro y contundente, pero siempre educado. La irrespetuosidad debe ser condenada. Es muy fácil decir pavadas, insultos o groserías", manifestó, y sugirió "hacerle un estudio psicológico a muchos de estos personajes".En ese sentido, Menotti consideró que "y concluyó en que "no se puede decir que está más a la izquierda de Massa o más a la derecha del socialismo, pero lo único que no se puede soportar es el espanto mediocre de una militancia política como la que aparece ahora".