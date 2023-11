Casella: En el caso de que vea a Milei competivo, votaría en su contra

En diálogo con Política Argentina, Juan Manuel Casella destacó que desde un punto de vista formal, el Comité de la UCR ha tomado una decisión acorde a su tradición, al resolver que el radicalismo se mantenga neutral en la competencia entre Massa y Milei. No obstante, subrayó que esta neutralidad formal no implica que los miembros de la UCR no puedan tomar sus propias decisiones en lo individual.

“Desde el punto de vista formal, el Comité de la UCR hizo lo que correspondía: resolver que el radiclaismo se mantenga neutral ante la competencia entre Massa y Milei. Esto no significa que cada uno de nosotros no tome su propia decisión pero me es dificil que en la UCR se vote a Milei, por sus propuestas y por las declaraciones contra nuestro partido”, enfatizó.El ex ministro de Trabajo expresó sus reticencias hacia la posibilidad de que se vote por Milei en la UCR debido a sus propuestas y declaraciones críticas hacia el partido radical. En sus palabras, "me es difícil que en la UCR se vote a Milei".Casella también señaló su preocupación por la elección en sí, destacando que el resultado es indeterminable en este momento. En caso de percibir que Milei es competitivo, manifestó su intención de votar en su contra, argumentando que no desea que Milei llegue al poder, ya que lo considera un proyecto peligroso para Argentina.Asimismo, el dirigente radical hizo hincapié en la diferencia entre votar por Sergio Massa y votar contra Milei. Reconoció que tiene diferencias con Massa, pero su principal preocupación es evitar que Milei gane las elecciones, ya que la naturaleza del acto electoral plantea una elección binaria: "Acá es blanco o negro", afirmó Casella.Y enfatizó: “Hay que hacer una distinción entre votar a Massa y votar contra Milei. Creo que Milei es un proyecto peligroso pero también tengo diferencias con Sergio Massa. De manera que tampoco puedo aparecer apoyando a Massa. Lo que no quiero es que Milei gane las elecciones y la naturaleza del acto electoral plantea que sea una de las dos elecciones. Acá es blanco o negro”.Finalmente, Juan Manuel Casella abordó la figura de Mauricio Macri, ex presidente y líder de Juntos por el Cambio. En su opinión, Macri fracasó como presidente al devolver el poder al kirchnerismo, y no lo considera uno de los grandes políticos argentinos. Además, cuestionó la decisión de Macri de apoyar a Milei, argumentando que esto tiende a fortalecer un polo conservador con la ilusión de que él lo va a manejar, a pesar de que considera que Milei es una personalidad difícil de controlar. Estas declaraciones de Casella reflejan la complejidad y las tensiones en el panorama político argentino, particularmente en el ámbito de la UCR, de cara al balotaje. “Macri fracasó como presidente porque terminó devolviéndole el poder al kirchnerismo. No es uno de los grandes políticos argentinos. Es más, su decisión de apoyar a Milei tiende a fortalecer un polo conservador con la ilusión de que él lo va a manejar y una personalidad como Milei es muy dificil de manejar”, cerró.