Para Kane, "Milei quedó golpeado pero sigue siendo peligroso"

El diputado bonaerense del Partido Obrero (PO), Guillermo Kane, realizó fuertes declaraciones en diálogo con Política Argentina en las que expresó la posición del partido con respecto al balotaje presidencial y a los candidatos en disputa.Según Kane, el PO ha decidido no respaldar a ninguno de los dos candidatos en el balotaje. En su opinión, tanto Javier Milei como Sergio Massa representan opciones que van en contra de los intereses de los trabajadores en Argentina.En relación a Milei, el diputado Kane lo describe como una variante de ultraderecha que, de tener las condiciones políticas adecuadas, podría avanzar en contra de los derechos de los trabajadores. También criticó la ambigüedad en el programa político de Milei, señalando que ha intentado excluir a la izquierda, pero posteriormente intentó integrarla ofreciéndole un ministerio. El PO consideró que es necesario desenmascarar a esta variante de ultraderecha, que, en su opinión, es negacionista, represiva y busca destruir los derechos de los trabajadores y de las mujeres."Milei está tratando de superar al techo electoral que ha encontrado en octubre tratando de anunciar que acaba de renunciar a su propio programa. Ha tratado de excremento a la izquierda y luego trató de integrarla ofreciendole un ministerio. Está navegando en una situacion donde no se sabe cuál es su programa. Ha quedado más golpeado, con el acuerdo con Macri y Bullrich, pero no deja de ser peligroso. Hay que desenmascarar a esta variante de la ultraderecha negacionista, represiva y partidaria de destruir los derechosde los trabajadores y de las mujeres", puntualizó.Por otro lado, Kane también arremetió contra Sergio Massa, acusándolo de buscar "un gobierno de unidad nacional con el apoyo de la Embajada norteamericana, sectores empresariales, del campo y la industria, la Corte Suprema, el Grupo Clarín y otros sectores". Según el PO, esto podría abrir un nuevo ciclo que consideran similar al menemismo, lo cual interpretan como una amenaza para los trabajadores.En cuanto a Mauricio Macri, Kane cuestionó su alianza con Milei, a la que se refiere como una "alianza bolsonarista/trumpista". Según el diputado, Macri representa un polo muy reaccionario y un gobierno bajo su liderazgo sería considerado como enemigo de los trabajadores.En resumen, el Partido Obrero, según las declaraciones del diputado troskista, se muestra decidido a no respaldar a ninguno de los candidatos en el balotaje y critica tanto a Milei como a Massa por considerar que sus propuestas son perjudiciales para los trabajadores y la democracia en Argentina.