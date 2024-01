Ley Ómnibus: el Gobierno descartó el rumor y aseguró que los ministros van a explicar el proyecto en el Congreso

A horas del inicio del tratamiento de la denominada “Ley Ómnibus”, el Gobierno todavía no definió quiénes irán de parte de la Casa Rosada a explicar los fundamentos y detalles del mega proyecto. Sin embargo, el vocero presidencial,"En la prensa hubo mucha noticia inexacta con respecto a que los ministros no iban a participar de la explicación de la ley y no. Cada ministro desde su área y lo que haga falta,", aclaró Adorni.El viernes pasado, las autoridades de la Cámara que encabeza el libertario Martín Menem resolvieron convocar paray Asuntos Constitucionales para empezar a discutir en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo el proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como “ley ómnibus”.En la nota oficial firmada por la Comisión de Legislación General, que preside Gabriel Bornoroni, además de la convocatoria, se informó que “concurrirán funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes podrán estar presente o conectarse en forma remota; a esos efectos los señores diputados podrán remitir preguntas que estime conveniente” a una dirección de correo electrónico de la Cámara de Diputados.Sin embargo, los diputados desde el mismo momento en que llegaron las notificaciones por email empezaron a reclamar por esa vía y mediante contactos informales que sean los ministros quienes vayan de manera presencial a las comisiones a explicar el contenido del voluminoso proyecto de ley. Como ya se conoce, el asesor presidencial sin cartera, Federico Sturzenegger, no podría hacerlo porque no posee ningún cargo oficial.Según consignó Infobae, los legisladores no estaban dispuestos a presentarse a las comisiones de Diputados -al menos no de manera presencial- y sólo aceptarían algunos funcionarios de manera remota, por videoconferencia, o por escrito.Este fin de semana circuló un rumor de que desde “Economía ofrecieron que vayan subsecretarios y de Capital Humano un subsecretario y dos directores; el resto no contestó”. Algo que el vocero presidencial salió a desmentir hoy.En la Cámara de Diputados, la oposición kirchnerista y de algunos aliados opositores como la mayoría del PRO y de la UCR, piden la presencia para explicar la “ley ómnibus” del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Estos funcionarios son los más solicitados porque el proyecto toca gran parte de sus carteras.