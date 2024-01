Especialistas advierten que enero comenzó con caídas en el consumo

La inflación histórica de diciembre impactó de lleno en el poder adquisitivo que llevó a una reducción del, según estableció la consultora Focus Market."El consumo masivo muestra una caída en la primera semana de enero del 2 %, que parecería no ser tan preocupante, pero está medido frente a la última semana de diciembre donde registramos caídas interanuales del 30%, siendo la peor semana en ventas en los últimos años”, analizó al respecto, director de Focus Market, quien remarcó queSegún la consultora, la variación de precios en la canasta de consumo masivo presentó un alza del 278,2% interanual en la primera semana del año. "El bolsillo de los argentinos comienzan a mostrar caídas en sus consumos y le pone un freno a la variación promedio de precios.", subrayó Di Pace.En declaraciones a Ámbito, Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, señaló que“teniendo en cuenta que la gente se toma unos días para descansar y porque se necesita el doble de dinero para comprar lo mismo que compraste en noviembre”.“Pero la caída con respecto a diciembre es entre un 15 y un 20%, menor a la esperada. Y, conversando con colegas, coincidimos en que no cayó más porque mucha gente no se fue de vacaciones. La gente se quedó y siguió comprando en los comercios de barrio, por lo que el impacto no fue tan alto”, remarcó Savore, quien agregó que probablemente la merma sea mayor en la comparación interanual en los destinos turísticos.El titular de la Federación de Almaceneros bonaerenses también señaló que durante la segunda mitad de diciembre comenzó a observarse una caída en el consumo: “Los primeros días tuvimos muchas ventas, pero después comenzó a caer. Terminamos con un mes muy malo”.En un período de muchas ventas por cuestiones estacionales, sobre todo por lo vinculado a las Fiestas, el último mes del 2023 no fue como en otros años. “Liquidamos mucha mercadería de fin de año antes de las Fiestas. Porque después de Año Nuevo no le vendes un turrón a nadie. Perdimos rentabilidad para no quedarnos con los productos. Vendimos muchos productos al costo. Preferimos salir hechos y no quedarnos con mercadería que después no se puede vender”, concluyó Savore.