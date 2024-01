Milei, FMI y Davos: a la espera del mano a mano, Georgieva valoró al Gobierno pero le marcó la cancha

principales misiones que tiene Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos es seguir "dorando la píldora" del Fondo Monetario Internacional (FMI)

cuidando "la suya", la funcionaria busca llegar a la próxima reunión del board - que aún no tiene fecha- con mayores certezas políticas y económicas

Este martes, Georgieva tuvo que hablar de Argentina, en la previa. Elogió los “progresos en todos los frentes” de la economía argentina quee dijo observar desde que asumió Milei. O sea el ajuste más profundo que el que le pedían. Pero dejó picando las dudas sobre su capacidad de control político de la calle si no reparte asistencia social extra

Una de las, cosa que el propio Presidente reconoció cuando desde Frankfurt aseguró que lo que busca con el organismo multilateral es. Es decir, reforzar que su gestión necesita dólares frescos porque si no el programa de ajuste más salvaje que el exigido por el propio ente es inviable.En ese tren, este martesqueEl silencioso (públicamente) jefe de Gabinete,, y el ministro de Economía,, mantuvieron una reunión con la subdirectora gerente del FMI,, en el marco del foro de Davos, con quien dialogaron sobre el staff level agreement alcanzado con el organismo y anunciado la semana pasada."Toto" Caputo se encontraría este martes también con Georgieva para analizar la situación política y económica de la Argentina, pero las condiciones climáticas que se presentaron en las últimas horas en la ciudad hicieron que se decida que el encuentro sea postergado para mañana miércoles.Ese encuentro oficiará este miércoles entonces de una suerte de telonero del que la mandamás del Fondo tiene previsto en su agenda con el presidente Milei.Será el telón de fondo, o el prólogo si se quiere, de la cita oficial que mantendrán Milei y Georgieva. Se tratará de la primera vez que el mandatario argentino y la jefa del organismo multilateral se encuentren de manera personal. Ocurrirá a la hora del té en Davos, lo cual significa la noche argentina.La directora Georgieva, según indica la información que se filtra off the record, aceptó las explicaciones del tándem Caputo-Posse a la hora de llegar al acuerdo anunciado, pero hace saber que ya hizo eso con el gobierno argentino anterior, que ante el contexto perjudicial eligió no hacer un ajuste como el solicitado por el organismo ni mucho menos uno radicalizado como el de Milei, y nole fue bien en lo "político" para con su relación con los principales países socios.Cuando defendió los acuerdos con el gobierno deque corrigió la desastrosa herencia que le dejó Mauricio Macri en materia de deuda, Georgieva fue muy cuestionada por los directores de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Suiza y Japón.Por eso,Este miércoles, en ese marco,En Washington ya se sabe que sin esas iniciativas, no sólo el programa económico se debilita sino también todo el gobierno liberal. Milei ya amenazó que al pueblo argentino con "más sufrimiento" si el Congreso no le da la derecha. Ese efecto colateral podría impactar en la promesa de cumplir las metas vinculadas al déficit fiscal y las reservas del Banco Central, aunque si la advertencia del Presidente es real, sólo lo hará de manera menos democrática.Hasta que el directorio no apruebe el Staff Level Agreement (SLA) no es posible conocer todos los detalles del acuerdo entre la Argentina y el FMI.Consultada por las medidas que tomó el presidente argentino, Georgieva respondió que “hasta ahora, todo bien”. Y agregó: “Lo que esta administración está haciendo es corregir de forma muy agresiva algunas de las deficiencias que todos vemos. En lo fiscal, se gasta más de lo que se puede. Las reservas están vacías. Así que estamos viendo progresos en todos estos frentes”.Georgieva afirmó que al FMI le interesa “profundamente” que Argentina proteja a la población más vulnerable mientras prosigue con sus “reformas muy audaces”. O sea, que contenga con planes sociales a los que ya eran pobres y a los nuevos pobres que generará con el ajuste que le piden y que Milei exagera, porque si se desestabiliza la calle todo será más complejo.El FMI llegó a un acuerdo con el Gobierno argentino sobre la séptima revisión en el marco del acuerdo del Programa de Facilidades Extendidas (SAF), lo que le permitirá al país tener acceso a un desembolso de USD4.700 millones.