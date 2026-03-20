Sus insultos no dan tregua: Milei festejó el crecimiento del PIB y volvió a atacar a empresaurios y políticos chorros

Desde su cuenta oficial en X, Javier Milei destacó el avance del Producto Interno Bruto y apuntó contra lo que definió como “operetas” impulsadas por sus críticos. “Y el relato... Si los ensobrados por empresaurios y políticos corruptos dicen que el país está por estallar... Primero los datos... ¡MAGA!”, escribió en referencia al desempeño de la economía.

El jefe de Estado replicó además un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien también había resaltado los principales indicadores vinculados al crecimiento. De ese modo, el Gobierno buscó instalar una lectura positiva de los resultados difundidos por el organismo estadístico.Minutos más tarde, Milei volvió a pronunciarse sobre las cifras desestacionalizadas correspondientes al cuarto trimestre de 2025. En ese nuevo posteo aseguró que el PIB, el consumo privado y las exportaciones alcanzaron niveles récord, y reiteró sus críticas al mismo sector político y empresarial.Las declaraciones se dieron en un contexto de debate público sobre la evolución de la actividad y el impacto de las políticas económicas. Mientras el oficialismo resaltó los datos de crecimiento, distintos espacios opositores cuestionaron el alcance de la recuperación y advirtieron sobre las tensiones sociales derivadas de la situación económica.