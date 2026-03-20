20.03.2026 / REDES SOCIALES

Sus insultos no dan tregua: Milei festejó el crecimiento del PIB y volvió a atacar a empresaurios y políticos chorros

El Presidente celebró los datos económicos difundidos por el INDEC sobre la evolución de la actividad en 2025 y utilizó sus redes sociales para cuestionar a sectores empresariales y dirigentes políticos. El mensaje se sumó a una serie de declaraciones en las que el mandatario reforzó su confrontación discursiva.




Desde su cuenta oficial en X, Javier Milei destacó el avance del Producto Interno Bruto y apuntó contra lo que definió como “operetas” impulsadas por sus críticos. “Y el relato... Si los ensobrados por empresaurios y políticos corruptos dicen que el país está por estallar... Primero los datos... ¡MAGA!”, escribió en referencia al desempeño de la economía.

El jefe de Estado replicó además un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien también había resaltado los principales indicadores vinculados al crecimiento. De ese modo, el Gobierno buscó instalar una lectura positiva de los resultados difundidos por el organismo estadístico.

Minutos más tarde, Milei volvió a pronunciarse sobre las cifras desestacionalizadas correspondientes al cuarto trimestre de 2025. En ese nuevo posteo aseguró que el PIB, el consumo privado y las exportaciones alcanzaron niveles récord, y reiteró sus críticas al mismo sector político y empresarial.

Las declaraciones se dieron en un contexto de debate público sobre la evolución de la actividad y el impacto de las políticas económicas. Mientras el oficialismo resaltó los datos de crecimiento, distintos espacios opositores cuestionaron el alcance de la recuperación y advirtieron sobre las tensiones sociales derivadas de la situación económica.

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