Ley Ómnibus: Diputados aprobó las emergencias en diferentes materias

En el marco de la discusión de artículos particulares de la Ley ómnibius, la Cámara de Diputados aprobó este martes las emergencias en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa con 134 votos positivos contra 121 negativos.Los superpoderes se encuentran en el artículo 1° de la "Ley de Bases", que fue acompañado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y fue rechazada por Unión por la Patria y por la izquierda.El Gobierno mandó en diciembre un proyecto con nueve emergencias que incluía la económica, financiera, fiscal, de seguridad, previsional, tarifaria, energética, administrativa y de salud. Sin embargo, durante las semanas de debate las negociaciones llevaron a realizar un recorte sobre las mismas.A su vez, el mismo artículo promueve la iniciativa privada, "así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales".Acto seguido, se aprobó el artículo 2 con 140 afirmativos y 115 votos negativos. No hubo abstenciones.Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, aseguró que el artículo 2 es el "manifiesto ideológico y el proyecto político del partido de gobierno" "No creo que tenga la legitimidad de obligar al cuerpo para votarlo", destacó.