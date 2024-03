Pese al intento de Milei de frenar la discusión, el Senado ratificó que debatirá el DNU

Luego de la reunión de legisladores en Labor Parlamentaria, el Senado ratificó que tratará este jueves el DNU que incluye reformas de fondo en el ámbito económico. En la previa, Javier Milei emitió un comunicado donde acusó a Victoria Villarruel de "avanzar con una agenda propia e inconsulta".La titular de la Cámara alta firmó hace dos días la convocatoria formal para ir al recinto y generó enojos en la Casa Rosada. No obstante, La Libertad Avanza inició una ronda de llamadas a la oposición no kirchnerista para dilatar la discusión de la norma insignia de Milei y así resguardar al Gobierno.En paralelo, el jefe oficialista en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy), fue hoy hasta la Casa Rosada para hablar con funcionarios de primer nivel y reforzar la estrategia legislativa, que implicaba esperar el tratamiento del mega DNU este jueves y, a partir de ello, ejecutar una de estas opciones: o pedir una moción para posponerlo, o realizar el debate y recién ahí pedir que se dilatara la votación.A pesar de lo realizado, la respuesta negativa de los jefes de bloque en la reunión de Labor Parlamentaria desarmó lo actuado en los últimos días, según confirmaron al portal El Destape fuentes de Unión por la Patria, del PRO y los partidos peronistas provinciales. Para que el mega DNU quede desactivado, se necesita el rechazo de ambas Cámaras del CongresoLa situación se terminó de caldear con el comunicado de Milei durante la reunión. Desde el bloque de LLA confirmaron a El Destape que a la Vicepresidenta "no le cayó muy bien" el documento. Si bien el Presidente no la mencionó, se dio por entendido que la principal destinataria de las críticas era la titular del Senado.De hecho, durante toda la tarde se vio cómo el ejército de trolls del que dispone Milei y conducen Juan Doe, el flamante director de comunicación digital que responde al "especialista" Fernando Cerimedo, y Santiago Caputo, el líder del Grupo Marlboro, atacó a Villarruel por darle luz verde al tratamiento del DNU.En el comunicado, el mandatario expresó su "preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretende avanzar con una agencia propia e inconsulta".