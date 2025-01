Verón desmintió a Milei en torno a las SAD: "Estudiantes no será parte de ese modelo

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, desmintió categóricamente las declaraciones del presidente Javier Milei y del empresario Guillermo Tofoni, quienes aseguraron que el club se convertirá en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD).En una entrevista con La Voz Albirroja, Verón negó rotundamente cualquier intención de convertir a Estudiantes en una SAD: “Los clubes están atravesados por la política, y aunque no nos guste, no podemos escapar a eso. Pero Estudiantes no será parte de ese modelo”.El presidente del “Pincha” explicó que el acuerdo con Foster Gillett, basado en estrategias comerciales y administrativas, no implica que el club pierda su estructura como sociedad civil: “Vamos a usar la SAD para lo que es el fútbol. Pero Estudiantes seguirá siendo una sociedad civil. El club no va a quebrar ni desaparecer, como ocurre en otros casos”.Verón también aseguró que cualquier intento de imponer un modelo contrario a los valores e intereses del club habría sido rechazado de plano: “Si Tofoni o quien sea quisiera obligar a Estudiantes a algo, no nos hubiéramos subido nunca a este acuerdo”.Aunque reconoció que las diferencias de opinión y la polémica pueden generar confusión, el exfutbolista y actual dirigente reiteró su compromiso con la identidad y autonomía de Estudiantes, destacando que el convenio con Gillett busca garantizar sustentabilidad económica sin sacrificar los principios que caracterizan al club.Todo comenzó con una publicación de Tofoni, representante en Argentina del empresario estadounidense Foster Gillett, quien destacó a Estudiantes como ejemplo del camino hacia las SAD.A esto se sumaron declaraciones de Milei en Radio Mitre, donde aseguró: “Estudiantes está camino a ser una SAD, en beneficio de sus socios e hinchas”. Las palabras del presidente de la Nación generaron un fuerte revuelo en el mundo albirrojo, donde muchos socios e hinchas manifestaron su preocupación por el futuro institucional del club.