Menem en la previa a la sesión para suspender las PASO: Estaríamos en condiciones de que haya quorum

En la previa de la sesión en la que se debatirá este mediodía el dictamen por la suspensión de las elecciones PASO, el presidente de la Cámara de Diputados,se mostró optimista y adelantó que el oficialismo está en condiciones de que "haya quorum”., sostuvo el titular de la Cámara baja. Al tratarse de una ley electoral, el texto requiere el respaldo de la mayoría absoluta del pleno de la Cámara baja, lo que implica alcanzar 129 adhesiones. Por eso, el quorum es clave.Sobre el proyecto sostuvo: “, es plata del Estado de los contribuyentes puesta solamente al servicio de los partidos políticos para que diriman en su fiestita, quién es el candidato de uno, quién es el candidato de otro. Cuando en realidad”, analizó. Sobre este último punto, aclaró que “hay lugares donde se votan las PASO, las generales, el balotaje y ese mismo año también las elecciones provinciales”Al ser consultado en diálogo con LN+ sobre la diferencia respecto a la primera vez que propusieron esta iniciativa y no prosperó señaló: “Creo que de a poco la sociedad y los partidos políticos están entendiendo hacia dónde estamos yendo”.La primera instancia de la jornada legislativa será la reunión de Labor Parlamentaria, programada para las 10:30, donde Menem deberá definir el orden del día junto a los distintos bloques. Si bien la suspensión de las PASO, sería un tema central que el Gobierno podrá exhibir, el presidente de Diputados recordó que durante la sesión de hoy se debatirá la, que impulsa Bullrich, y que tiene como objetivo por “terminar con la puerta giratoria en el sistema penal”.En ese sentido, aprovechó para referirse a la situación de la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires y señaló: “El crimen de Luca Aguilar no debería haber ocurrido si la ley de retierancia hubiera estado sancionada”.Por otro lado, Menem se refirió también a la sesión en la que se tratará, una propuesta que no había alcanzado el apoyo necesario durante las sesiones ordinarias. Con respecto a esto, el presidente del cuerpo legislativo se mostró optimista al decir que “es solo cuestión de tiempo” para que la iniciativa obtenga media sanción. “Ficha Limpia va a salir, por lo menos, en lo que compete a Diputados”, proyectó