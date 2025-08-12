El Gobierno anunció que las provincias realizarán sus propios exámenes de residencias médicas

Según la Constitución Nacional, las provincias son responsables de la política sanitaria en sus territorios y también lo deben ser la formación profesional de sus equipos de salud. Cada jurisdicción tiene una realidad propia con enfermedades prevalentes y necesidades específicas. pic.twitter.com/89pZR58rh0 — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) August 11, 2025

En medio de una fuerte reestructuración en el área sanitaria, el Gobierno anunció este lunes que a partir de 2026 cada provincia se hará cargo de tomar los exámenes de ingreso a residencias médicas a los aspirantes. La medida ocurre luego de la polémica que se desató tras el último examen en el quemás de cien médicos debió volver a rendir bajo la presunción de que se habían copiado. "Según la Constitución Nacional, las provincias son responsables de la política sanitaria en sus territorios y también lo deben ser la formación profesional de sus equipos de salud", expresó el ministro Mario Lugones en un comunicado en su cuenta de X.En el mismo, comunicó que durante el encuentro del Consejo Federal de Salud de este lunes, "les comuniqué a los ministros provinciales quea partir de 2026, cada jurisdicción tomará su propio examen de ingreso a las residencias médicas, con evaluaciones y criterios definidos localmente".De esta manera, se pondrá fin a la financiación de becas para residencias que, hasta hoy, es responsabilidad del gobierno nacional. “La salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población. Esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencias fueron financiadas por Nación. A partir de ahora los exámenes los toman y financian las jurisdicciones”, señaló Lugones."El ministro Mario Lugones presidió un nuevo Consejo Federal de Salud. Junto a los ministros acordaron que a partir de 2026 cada provincia tomará y financiará sus exámenes de ingreso a las Residencias, definiendo así las especialidades según sus propias necesidades", anunció la cartera sanitaria en su cuenta de X junto a un video.Además, explicaron que en el encuentro se trataron otros temas como la compra de medicamentos de alto costo, los avances en las guías alimentarias adaptadas a cada región, el relevamiento de colorantes artificiales en alimentos procesados y las acciones frente al brote de sarampión y fortalecimiento de la vacunación.