Freno en el consumo: más del 50% de los industriales advierte por la falta de demanda, según el INDEC

Más de la mitad de los industriales nota una demanda insuficiente para elevar su producción actual, según informó el INDEC con datos de febrero. El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) manufacturero se ubicó en -18,7%, su mejor nivel en ocho meses. Sin embargo, la cifra todavía resulta inferior a los valores del tercer trimestre de 2025.La escasa demanda interna representa el factor principal que impide el crecimiento del sector para el 51,9% de los empresarios consultados. Este motivo supera ampliamente a otros obstáculos en la economía actual. Detrás aparecen la competencia de productos importados con 11,8% y la incertidumbre económica con un 6,7%.Respecto a la coyuntura y cómo afecta el contexto a sus negocios, el 64% de los directivos define la situación como normal. Sin embargo, un 29,6% la califica como mala y apenas el 6,4% asegura que es buena. Estos números reflejan el clima de cautela que predomina en las plantas fabriles de todo el país.El panorama financiero también genera preocupación en el ámbito privado. Para el 65,1% de los consultados la realidad financiera es normal, mientras el 23,5% sostiene que es mala. En tanto, el 35,1% de los industriales afirma que el acceso al crédito resulta difícil hoy.Existen componentes específicos que mostraron un deterioro sensible frente a los registros de tres meses atrás. Los empresarios destacaron una mayor debilidad en la demanda externa y el impacto de las importaciones. A esto se suma la escasez de mano de obra, tanto en términos generales como en personal altamente calificado.Sobre el futuro inmediato, el 62,3% de los industriales estima que su volumen de producción no tendrá cambios hacia mayo. Un 19,9% vaticina una disminución en su actividad, frente al 17,8% que espera una mejora. Respecto a los pedidos internos, el 58,1% proyecta una estabilidad total para el próximo trimestre del año.