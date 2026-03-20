Crisis de empleo: mayor desocupación, precarización y caída de actividad

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la actual situación del mercado laboral, el cual bajo el gobierno de Javier Milei atraviesa una dramática crisis con mayor desocupación, contracción, precarización y caída de actividad. Específicamente, en el cuarto trimestre del 2025, la baja en los puestos de trabajo asalariados en el sector privado tocó el 3,1% alcanzando los 194.212.El informe del CEPA, en base a los datos oficiales brindados por el Indec, marca que la dinámica general del mercado de trabajo durante el último año de gestión muestra que la tasa de desocupación registró un incremento, situándose en el 6,6%. Dicho aumento, detallan, se explica porque "la desocupación se incrementó del 5,7% (4to trimestre de 2024) al 6,6% en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 0,9 puntos porcentuales en un año". El fenómeno no es igual en todo el país, ya que "las regiones de Gran Buenos Aires (7,5%) y Pampeana (6,9%) presentan los niveles más altos de desempleo".El escenario de contracción afecta de manera desproporcionada a los más jóvenes: en el caso de las mujeres [jóvenes], pasó del 13,8% al 16,8%, o sea un incremento de 3% en un año. mientras que entre los varones de hasta 29 años, "dicho incremento fue del 12,5% al 16,2%, lo que implica 3,7 puntos porcentuales de incremento anual", señala el trabajo.En cuanto a la calidad del empleo, se advierte acerca de un proceso de "precarización estructural de la fuerza laboral". La degradación laboral se manifiesta en que "se registró una caída de 194.212 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado (-3,1%), y se dieron 159.501 altas en el régimen de monotributo (+7,8%)". El análisis de CEPA concluye que estos datos están "confirmando que los empleos perdidos, son reemplazados parcialmente con actividades desprotegidas".- Aumento de la tasa: la desocupación se incrementó del 5,7% (4to trimestre de 2024) al 6,6% en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 0,9% en un año.- Impacto en jóvenes: la suba es mucho más severa en los menores de 29 años. En las mujeres jóvenes, la desocupación saltó del 13,8% al 16,8%, mientras que en los varones jóvenes pasó del 12,5% al 16,2%.- Distribución geográfica: las regiones de Gran Buenos Aires (7,5%) y Pampeana (6,9%) presentan los niveles más altos de desempleo del país.- Destrucción de empleo neto: Se registró una caída en la tasa de empleo de 0,7%.- Caída del empleo asalariado: Hubo una reducción del 0,8% en la proporción de trabajadores asalariados, lo que indica una pérdida de puestos de trabajo en relación de dependencia.- Aumento del cuentapropismo: Como contrapartida, el cuentapropismo creció un 0,2%, fenómeno que el informe asocia a estrategias de subsistencia con baja cobertura social.- El informe analiza los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).- Pérdida de empleo privado: se registró una caída de 194.212 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado (-3,1%).- Crecimiento del monotributo: en el mismo periodo, se dieron 159.501 altas en el régimen de monotributo (+7,8%), confirmando que los empleos formales perdidos están siendo reemplazados parcialmente por actividades más desprotegidas.