Según estudio, a causa de la crisis económica los argentinos están comiendo menos y menor calidad

La consultora Management & Fitpolítica realizó una encuesta a nivel nacional para medir el impacto de la crisis económica en los hogares, que reveló que muchas familias suprimieron comidas y optan por alimentos de menor calidad. El primer indicador preocupante es que ocho de cada diez argentinos modificaron sus hábitos de consumo. El cambio más significativo se observa en la carne, las familias eligen cortes más económicos o los reducen directamente en la mesa debido a los altos precios.Además, crece la tendencia a reemplazar primeras marcas por alternativas más baratas, tanto en alimentos como en productos de limpieza y cuidado personal. Con respecto a otros rubros, los principales recortes se dan en indumentaria y calzado, donde muchos admiten postergar compras o reducir la frecuencia.Asimismo, esta situación se vincula directamente con los datos sobre ingresos familiares que surgen del mismo estudio: un 46,3% de los hogares dice que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del mes; un 29,6% lo hace con "algunas dificultades" y un 16,7% con "grandes dificultades".En este contexto, el consumo se vuelve más selectivo y austero, con un impacto visible en supermercados e indumentaria. La caída afecta incluso a sectores de ingresos medios, que hasta hace poco mantenían un consumo más estable.Un centro de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostiene que se registró un aumento del uso de tarjeta de crédito para realizar las compras en supermercados. “A pesar del inicio de una incipiente recuperación de la actividad económica en el segundo trimestre del año, la demanda de bienes aún no muestra señales claras de recuperación”, advierten desde el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (CentroRA).El informe analiza, entre otras cosas, el índice de ventas mayoristas y minoristas en supermercados y la cantidad de ventas por medio de pago. Sobre esto último, destacan "el creciente uso del crédito para financiar el consumo en supermercados”. Desde la UBA aseguran que “entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, el uso de tarjetas de crédito para realizar estas compras se incrementó significativamente, pasando de representar el 39% al 46% del total de las compras”.Por el contrario, informan que se registró una caída en el uso de otros medios de pago: las tarjetas de débito retrocedieron del 34% al 27%, mientras que el efectivo disminuyó del 20% al 16%.