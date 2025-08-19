19.08.2025 / INFORME

Llamativa disparidad de precios entre provincias: dónde es más caro y más barato ir al súper

Una misma canasta de productos puede presentar diferencias de precios de hasta 75 mil pesos dependiendo de la provincia en que se la compre.



Un informe de la consultora Analytica reveló la gran dispersión de precios en los alimentos que existen dependiendo de la provincia en la que se vive. Una misma canasta de productos puede llegar a mostrar diferencias de precios de hasta 75 mil pesos.

El informe analiza la evolución de una compra mensual típica de alimentos y bebidas en el supermercado de una familia de clase media, compuesta por dos adultos y dos menores. Para garantizar la comparabilidad entre provincias, los productos incluidos mantienen la misma marca y cantidad por empaque, precisó la consultora.

Así, el informe revela que las provincias en las que más subió el costo de este mismo changuito fueron Jujuy (3,9%), Catamarca (2,5%) y Corrientes (2,5%). Por otro lado, los menores incrementos se dieron en Misiones (1%) y Santa Cruz (0,7%). Al comparar los valores absolutos del changuito al 27 de junio, los mayores aumentos se dieron en Catamarca ($34.000), Corrientes ($29.927), Jujuy ($28.213) y La Rioja ($23.139).

Por otra parte, las provincias con menores aumentos fueron las patagónicas Tierra del Fuego ($8.631), Neuquén ($6.422), Río Negro ($5.404) y Santa Cruz ($4.997). En tanto, el changuito más costoso se encuentra en Santa Cruz ($769.319), seguido, tal como era de esperar, por otras provincias patagónicas como Chubut ($759.467), Tierra del Fuego ($751.937) y Río Negro ($742.188).

En el otro extremo, las jurisdicciones más accesibles son las del Noroeste. Formosa es la más barata: ocupó el último lugar de la tabla, con $693.746. Le siguen Chaco y Misiones, con $693.219 y $691.579, respectivamente y en segundo y tercer puesto. Así, la diferencia entre Santa Cruz y Misiones supera los $75.000, lo que refleja una brecha considerable en el acceso a la misma cantidad y variedad de productos en distintos puntos del país.

“Hay diferencias asociadas a costos logísticos y de salarios. Por ejemplo, se refleja en que los costos más altos están en la Patagonia. A su vez, hay otros costos relevantes como la carga de impuestos que varía entre las provincias. Y por último, en algunas regiones el consumo en supermercado de algunos productos es más representativo que en otras”, destacó Claudio Caprarulo, director de Analytica.

En tanto, en el desagregado por productos, el informe advierte que el pan lactal fue uno de los productos que registró mayores aumentos en casi todas las provincias, por encima de 5%. Únicamente fue más moderado en Catamarca (2,5%), La Rioja (2,5%) y Jujuy (2,9%).

Se destacó también el aumento en el azúcar, de entre 3% y 5% en casi todas las provincias a excepción de Córdoba (1,3%), San Luis (1,6%), Santiago del Estero (1,9%), Tucumán (2,3%), San Juan (7,6%) y Misiones (7,6%). Otro aumento generalizado se dio en el café instantáneo, con aumentos entre 2% y 3% en la mayoría de las provincias.

