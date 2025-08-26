Karina Milei habló en Junin y evadió de nuevo el escándalo de las coimas: qué dijo

En horas complicadas para el Gobierno, tras la filtración de audios que dejaron al descubierto presuntos pedidos de coimas, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, participó brevemente del acto de campaña de La Libertad Avanza en Junín, minutos antes de que el presidente Javier Milei encabece el mismo.La hermana del jefe de Estado, principal señalada por el escándalo de los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), subió al escenario del Teatro San Carlos cerca de las 20.Con un escueto mensaje, expresó su solidaridad con los militantes que fueron agredidos en inmediaciones del lugar antes de que se inicie el acto. "Quiero solidarizarme con toda nuestra gente, con nuestra juventud que fue brutalmente golpeada", señaló y aseguró que, por esto, "nosotros decimos kirchnerismo nunca más, no queremos que pasen más cosas"."No puede ser que los que piensen distinto le tengan que pegar a los otros", agregó antes de reiterar su acompañamiento a aquellos que señalan recibieron insultos y golpes. "Gracias por poner todo lo que hay que poner", concluyó antes de retirarse rápidamente del estrado y sentarse en la primera fila del público.