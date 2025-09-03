03.09.2025 / JUDICIALES

Juicio por YPF: la jueza Preska rechazó otro pedido de Argentina y se complica la situación judicial en EEUU

La jueza de Nueva York desestimó la moción presentada para acotar el alcance del discovery. La Procuración del Tesoro calificó la resolución como “equivocada” y analiza alternativas legales de cara a la audiencia del 4 de septiembre.