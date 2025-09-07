"Hay que involucrarse y participar, nadie se salva solo", dijo Mayra Mendoza tras votar

La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, emitió su voto este domingo en la Escuela Primaria Nº 52 de Ezpeleta, donde se mostró acompañada por vecinos y militantes. En diálogo con la prensa, destacó la importancia de la participación popular en estas elecciones y llamó a no resignarse frente a la bronca o la apatía. “La expectativa que tenemos es que la gente participe, que hoy los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires elijan, que nadie se quede enojado o frustrado en casa, sino que hagamos valer nuestro derecho a ejercer el voto, a elegir nuestros representantes”, afirmó.

Mendoza valoró además el clima de la jornada, que describió como propicio para compartir en comunidad. “Es una jornada democrática, y además nos acompaña un clima hermoso, es un día para vivir en familia, yo así lo estoy viviendo, y eso es lo que nosotros queremos hoy transmitir”, sostuvo.La intendenta, candidata a tercera diputada provincial por la Tercera Sección Electoral en la lista de Fuerza Patria, también subrayó el rol de la militancia como motor de organización social. “Una apela siempre como militante política para que la sociedad se organice, participe y se involucre. Primero porque creo que los problemas siempre tienen una resolución o una salida colectiva y que ‘nadie se salva solo’, como lo dijo El Eternauta”, señaló.Además, insistió en la necesidad de cuidar las conquistas democráticas alcanzadas en la Argentina. “Hay que involucrarse, hay que participar, y también fortalecer nuestra democracia, lo que tanto nos costó a todos y a todas. Desde el lugar que nos toque, tenemos que buscar la forma de que esté más fuerte porque así tenemos una Argentina más fortalecida”, concluyó.