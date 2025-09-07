07.09.2025 / Elecciones Buenos Aires 2025

"La confianza depositada será devuelta con más gestión y compromiso": Mayra Mendoza celebró el triunfo de Fuerza Patria en Quilmes

La intendenta de Quilmes y candidata a diputada provincial ponderó la victoria conseguida en el distrito, luego del escrutinio que ya arrojó más del 48% de los votos.




La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, celebró este domingo el triunfo en las elecciones legislativas, a la vez que ponderó la victoria conseguida en el distrito, luego del escrutinio que ya arrojó más del 48% de los votos.

“Hoy, el pueblo de la provincia de Buenos Aires habló fuerte y claro. A la propuesta de Milei de ‘Kirchnerismo nunca más’, la respuesta de la gente en las urnas fue contundente: ‘Kirchnerismo más que nunca, para el pueblo peronismo siempre’. Porque no se puede borrar la historia de conquistas de nuestro movimiento, ni se puede frenar la fuerza de un pueblo que lucha”, aseguró la intendenta, quien valoró también el acompañamiento a Fuerza Patria Quilmes, con la boleta encabezada por Ceci Soler. 

“Gracias por apoyar los proyectos de trabajo, los que verdaderamente dan resultados. No tengan dudas de que la confianza depositada será devuelta con más gestión y compromiso”, resaltó Mayra Mendoza quien agradeció el apoyo de los vecinos y vecinas en esta nueva elección.

“La gente votó contra Milei. Fue la reacción a un gobierno nacional cruel y de ajuste. El pueblo tiene conciencia y sabe que puede y merece vivir mejor, como fue de 2003 a 2015, con los gobiernos de Néstor y Cristina”, destacó, y agregó: “Por esta razón, cuando les proponen kirchnerismo nunca más, van y votan por más peronismo”.

En este sentido, la jefa comunal resaltó que “cada voto a Fuerza Patria es un paso más para que Cristina Fernández de Kirchner esté más cerca de recuperar su libertad. Porque no alcanza con la memoria: necesitamos presente y futuro, y ese futuro lo construimos con Cristina libre y con un pueblo movilizado”.

A su vez, hizo referencia al escándalo que envuelve a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: “Con la coima de la hermana de Milei se podría haber terminado la estación de tren Héroes de Malvinas, con el 3% de lo que le robó a las personas con discapacidad de la ANDIS, que son aproximadamente 3.000 millones de pesos o un poco más, se podrían hacer muchas obras”.

“El presidente Milei frenó la obra pública. Estamos sin el financiamiento del gobierno nacional, porque recortó todo. Lo único que no recortó son las coimas de la hermana. Además de la estación Héroes de Malvinas, nos paralizó las tareas de la nueva traza del Acceso Sudeste, pavimentos, y muchas obras importantes, como las 10 escuelas que estaban proyectadas construir en Quilmes. Por eso les digo que no voy a aflojar nunca a trabajar por Quilmes hasta ver lo que soñamos entre todos y lo que sabemos que nos merecemos”, afirmó.

Y finalizó convocando al pueblo a volver a votar el próximo 26 de octubre a Fuerza Patria: “Gracias por la confianza, gracias por la esperanza y gracias por la militancia. Sigamos firmes, porque cuando el pueblo se organiza, la Patria se levanta y nada la puede detener”.

