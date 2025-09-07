#EleccionesPBA | "Hoy hemos tenido una clara derrota": desde el búnker de La Libertad Avanza, Javier Milei reconoció que el peronismo hizo "la mejor de las elecciones posibles". pic.twitter.com/gDCiFzl3LR — Política Argentina (@Pol_Arg) September 8, 2025

Luego de conocerse el aplastante triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei reconoció la "clara derrota" en las elecciones y ratificó el rumbo económico de su Gobierno.“En el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Lo primero que hay que hacer es aceptar los resultados. Hemos tenido un revés electoral”, reconoció Milei y despotricó contra el “aparato electoral” del peronismo en la provincia bonaerense."Cuando uno mira estos resultados que por ahora están surgiendo lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones de línea ejecutiva. Han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente”, dijo.De todas maneras, manifestó: “Esto va a dar lugar a un profundo análisis de datos y va a llevar a una profunda autocrítica donde vamos a corregir los errores. Más allá de este resultado, el rumbo por el cual fuimos elegidos no se va a modificar sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal”.Para Milei queda abierto el desafío de cara a la última gran contienda electoral de este año, las legislativas nacionales. “Es un piso desde el cuál empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales. Ellos han hecho la mejor elección posible que podían hacer”, afirmó.“También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, afirmó de manerea contundente Milei.“Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”, aseguró, al enumerar lo que considera que son aciertos de su gobierno, independientemente del revés electoral que recibió en las elecciones bonaerenses.“Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, estando del lado del bien. No se rotrocede ni un milímetro, el rumbo no sólo que se confirma sino que lo vamos a acelerar”, insistió.Por último, dijo: “Si hemos cometido errores desde lo político los vamos a corregir y vamos a trabajar para ser mejores”.