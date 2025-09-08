Milei conformará mesas de trabajo con funcionarios propios y gobernadores tras el revés electoral en PBA

El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo.



El Presidente de la Nación también instruyó al — Manuel Adorni (@madorni) September 8, 2025

Tras la derrota que sufrió el Gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se reunió por segunda vez en lo que va del lunes con su Gabinete en Casa Rosada y determinó la conformación de mesas de trabajo con vista a los comicios nacionales de octubre.Al finalizar el encuentro, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en sus redes sociales la conformación de dos mesas de trabajo: una política, con funcionarios propios, y una de diálogo, que incluirá a los gobernadores.“El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, escribió el vocero.Además, precisó que “también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”.Asimismo, la mesa política de la provincia de Buenos Aires “se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial“. En este sentido, quienes podrían sumarse son los dirigentes referenciados en ”Las Fuerzas del Cielo", la agrupación que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.A diferencia de lo que ocurrió en el encuentro que se realizó por la mañana, en esta ocasión se sumó al grupo el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, que no había asistido a la Casa Rosada por cuestiones de agenda.También asistieron Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).A ellos se les sumaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además, también participó el asesor Santiago Caputo.Todos ellos estuvieron en la primera reunión de Gabinete, que comenzó a las 8:30 y en algunos casos incluso se quedaron en la Casa Rosada manteniendo conversaciones privadas hasta que se hiciera la hora del nuevo encuentro.Por el lugar también pasaron algunos dirigentes del oficialismo que este fin de semana compitieron en territorio bonaerense, como el secretario de Civilización y Culto, Nahuel Sotelo.También el armador bonaerense, Sebastián Pareja, estuvo reunido durante varias horas con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, una figura con peso en el partido.