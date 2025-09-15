15.09.2025 / COIMAS EN ANDIS

Corrupción en la Agencia de Discapacidad: denuncian a Fernando Cerimedo y a su esposa por encubrimiento

La presentación la hizo el abogado Gregorio Dalbón ante el fiscal Franco Picardi. Sostiene que el consultor y fundador de La Derecha Diario debía denunciar el esquema de coimas que reconoció haber conocido.



El consultor político y fundador de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, fue denunciado por encubrimiento junto a su esposa, Natalia Basil, funcionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la investigación por presunta corrupción en ese organismo. La presentación la realizó el abogado Gregorio Dalbón ante el fiscal Franco Picardi.

Según la denuncia, Cerimedo, al haber declarado como testigo en la causa y ratificado que Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS; le habló de coimas y de un esquema de corrupción, tenía la obligación legal de presentar una denuncia.

La acusación también alcanza a Basil, por su rol dentro de la Agencia. Ambos, según el denunciante, incurrieron en encubrimiento al no haber actuado pese a conocer los hechos. Dalbón remarcó que Basil ocupó el cargo de Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, con responsabilidad en el área de presupuesto. Por ese rol, sostuvo el abogado, su deber de denunciar era mayor: “Lo que la coloca en una posición agravada respecto de su deber de denunciar”.

La semana pasada, Cerimedo había confirmado públicamente la veracidad de los audios de Spagnuolo, en los que se hablaba de sobornos, reparto de dinero y un entramado de favores vinculados a contrataciones de la ANDIS. Aquellas grabaciones fueron el puntapié para la apertura del expediente judicial.

El caso investiga un presunto esquema de cobro de coimas y direccionamiento de fondos públicos en el organismo encargado de administrar recursos destinados a personas con discapacidad. En la trama también aparecen mencionados Karina Milei, hermana del Presidente, y la familia Menem, como parte de los vínculos políticos y empresariales bajo la lupa de la justicia federal.

Con esta nueva denuncia, la trama de corrupción suma otro capítulo que involucra no solo a quienes habrían participado de manera directa, sino también a quienes, como plantea Dalbón, conocieron los hechos y no los denunciaron.

