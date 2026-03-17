Cristina cruzó a Comodoro Py y denunció prácticas mafiosas en la causa Cuadernos

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió una contundente declaración luego de su presentación en los tribunales de Comodoro Py, donde volvió a denunciar persecución política en el marco del expediente conocido mediáticamente como “Cuadernos”. A través de sus redes sociales, la ex mandataria sostuvo que el proceso judicial constituye “una farsa” y convocó a revisar las evidencias que, según afirmó, exponen maniobras ilegales.
“Podrás ver las capturas de los chats entre Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli (autor de la acusación de este juicio) que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la Ley del Arrepentido”, expresó. Además, denunció la “violación de la Ley de Inteligencia realizando maniobras de espionaje sobre abogados defensores… vulnerando todas las garantías constitucionales”.
En su mensaje, también recordó que durante el juicio oral contra D’Alessio se incorporaron pruebas periciales digitales y testimonios de víctimas que, según señaló, acreditan el accionar de una presunta asociación ilícita. “En dicho fallo, los jueces estimaron que el vínculo existente entre Marcelo D’Alessio y el Fiscal Stornelli era un ‘activo muy valioso de la asociación ilícita’”, remarcó.
Finalmente, la ex jefa de Estado sostuvo que el expediente judicial trasciende su situación personal y planteó una crítica de fondo al funcionamiento del sistema judicial. “La causa Cuadernos es algo más que persecución política… es convalidar la mafia”, afirmó, en una nueva intervención pública que reaviva el debate político y judicial.