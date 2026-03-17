Cristina cruzó a Comodoro Py y denunció prácticas mafiosas en la causa Cuadernos

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió una contundente declaración luego de su presentación en los tribunales de Comodoro Py, donde volvió a denunciar persecución política en el marco del expediente conocido mediáticamente como “Cuadernos”. A través de sus redes sociales, la ex mandataria sostuvo que el proceso judicial constituye “una farsa” y convocó a revisar las evidencias que, según afirmó, exponen maniobras ilegales.

Sobre mi declaración de hoy en Comodoro Py, en la farsa judicial titulada mediáticamente Cuadernos, te dejo un enlace para que puedas ver al Dr. Beraldi mostrando los cuatro casos a los que hice mención cuando me referí a las prácticas mafiosas del todavía Fiscal Federal Carlos  Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 17, 2026

En su mensaje, también recordó que durante el juicio oral contra D’Alessio se incorporaron pruebas periciales digitales y testimonios de víctimas que, según señaló, acreditan el accionar de una presunta asociación ilícita. “En dicho fallo, los jueces estimaron que el vínculo existente entre Marcelo D’Alessio y el Fiscal Stornelli era un ‘activo muy valioso de la asociación ilícita’”, remarcó.Finalmente, la ex jefa de Estado sostuvo que el expediente judicial trasciende su situación personal y planteó una crítica de fondo al funcionamiento del sistema judicial. “La causa Cuadernos es algo más que persecución política… es convalidar la mafia”, afirmó, en una nueva intervención pública que reaviva el debate político y judicial.