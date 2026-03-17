Marzo con descanso y memoria: los feriados que marcan la agenda social

El primer feriado relevante llega el lunes 23 de marzo, dispuesto como jornada puente turística. La medida apunta a fomentar la actividad económica en distintos puntos del territorio, con impacto en el movimiento interno y el consumo en sectores vinculados al turismo y los servicios.

Al día siguiente, el martes 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar y convoca cada año a actos, marchas y actividades en todo el país.De esta manera, el calendario configura un fin de semana largo de cuatro días que combina descanso con un fuerte contenido simbólico. Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos preparan distintas iniciativas para sostener viva la memoria y reafirmar el compromiso democrático.Así, marzo se consolida como un mes donde la agenda económica y turística convive con una profunda dimensión histórica. Entre el movimiento de viajeros y las movilizaciones populares, los feriados reflejan la diversidad de sentidos que atraviesan la vida social argentina.