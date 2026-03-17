17.03.2026 / FERIADOS

Marzo con descanso y memoria: los feriados que marcan la agenda social



El calendario de marzo de 2026 ofrece jornadas de descanso y reflexión para millones de argentinos. Con fechas cargadas de sentido histórico y social, el mes combina fines de semana largos con una conmemoración central para la memoria colectiva del país.




El primer feriado relevante llega el lunes 23 de marzo, dispuesto como jornada puente turística. La medida apunta a fomentar la actividad económica en distintos puntos del territorio, con impacto en el movimiento interno y el consumo en sectores vinculados al turismo y los servicios.

Al día siguiente, el martes 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar y convoca cada año a actos, marchas y actividades en todo el país.

De esta manera, el calendario configura un fin de semana largo de cuatro días que combina descanso con un fuerte contenido simbólico. Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos preparan distintas iniciativas para sostener viva la memoria y reafirmar el compromiso democrático.

Así, marzo se consolida como un mes donde la agenda económica y turística convive con una profunda dimensión histórica. Entre el movimiento de viajeros y las movilizaciones populares, los feriados reflejan la diversidad de sentidos que atraviesan la vida social argentina.

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