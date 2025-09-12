Caso Vicentín: inhiben los bienes y prohíben salir del país al titular de la Sigen, Alejandro Fabián Díaz

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al actual titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alejandro Fabián Díaz, y ordenó la inhibición general de sus bienes junto con la prohibición de salida del país. Díaz integra el listado de 26 acusados por el presunto desfalco vinculado a los millonarios préstamos que el Banco Nación otorgó a Vicentin.

La situación de Díaz resulta particularmente grave por su rol actual: conduce el organismo que debe garantizar la transparencia del gobierno. Antes, actuó como síndico del Banco Nación entre 2019 y 2021 y ocupó cargos de control en empresas públicas como ypf, aerolíneas argentinas y correo argentino. También trabajó como gerente de auditoría interna de nucleoeléctrica argentina, es cercano a “chiqui” tapia y preside la comisión fiscalizadora de la afa.En términos políticos, el caso pega en la línea de flotación del discurso oficial. Javier Milei, que machaca contra las empresas públicas y proclama tolerancia cero con la corrupción, sostuvo a un funcionario ahora bajo sospecha por un fraude gigantesco, mientras el andamiaje del macrismo que habilitó los créditos a vicentin vuelve al banquillo. El mensaje es claro: la crisis de credibilidad ya no se explica por consignas sino por expedientes.