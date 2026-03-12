Escándalo Libra: la comisión denunciará al fiscal Taiano y exigirá explicaciones a los Milei

Durante una conferencia de prensa en el Congreso, Ferraro calificó el episodio como “una estafa y un hecho de corrupción millonario” y advirtió que se trata de “una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional”. En ese sentido, sostuvo que “Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente”.

La comisión también resolvió solicitar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei. Según Ferraro, la funcionaria debe dar explicaciones “no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token Libra”.En paralelo, el cuerpo evaluó avanzar hacia una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados para delimitar responsabilidades políticas. Desde distintos sectores de la oposición, como el diputado Juan Marino, sostuvieron que el mandatario “mintió” al afirmar que no conocía los detalles del proyecto, y reclamaron profundizar el esclarecimiento del caso.