En medio de la polémica del caso Libra, Pettovello anunció el fin del programa Volver al Trabajo

El Ministerio de Capital Humano informó que el programa Volver al Trabajo finalizará el mes próximo y precisó que el 9 de abril será el último día en que los beneficiarios “recibirán el pago de la última asignación”. La medida fue comunicada oficialmente por la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Según detallaron desde el organismo, las personas inscriptas ya fueron notificadas a través de correo electrónico y mediante la aplicación Mi Argentina. En ese marco, señalaron que “quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”.Hasta marzo de este año, la iniciativa alcanzaba a más de 900 mil personas en todo el país. A partir de mayo, el Gobierno prevé reconvertir estos planes sociales en esquemas de formación laboral certificada, mientras los pagos directos dejarán de realizarse.El programa tenía como objetivo “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales” para facilitar la inserción laboral de los beneficiarios. La asistencia incluía actividades de capacitación, prácticas formativas en ámbitos de trabajo y acompañamiento para el desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.