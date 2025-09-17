La inflación mayorista se aceleró al 3,1% en agosto: cuáles fueron los productos que impulsaron la suba

Luego de conocerse la caída del PBI en el segundo trimestre del 2025, el Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) difundió la inflación mayorista: se aceleró al 3,1% en agosto, desde el 2,8% en julio.La suba estuvo impulsada por un avance del 3,1% en los los productos nacionales y de 2,9% en los importados. El IPIM marcó una variación del 22,1% interanual en agosto, y 15,7% en el acumulado del año.A su vez, el Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB) mostró una suba mensual del 3,3%. El aumento estuvo liderado por los productos primarios, que registraron una variación del 5,6%, muy por encima del promedio general. En cambio, los productos manufacturados subieron un 2,6%, mientras que la energía eléctrica apenas avanzó un 0,1%.Por último, el Índice de Precios Básicos al Productor (IPP) registró una suba mensual del 3,5%. El componente más dinámico del mes fue nuevamente el de productos primarios, con un fuerte incremento del 5,9%, mientras que los productos manufacturados avanzaron un 2,7%. Por su parte, la energía eléctrica se mantuvo prácticamente estable.