16.03.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial retrocedió y amplió la brecha con el techo cambiario


La cotización mayorista cayó y se ubicó en su nivel más bajo en más de una semana, en un contexto de volatilidad internacional y señales mixtas en la economía local. El movimiento se produjo mientras el Banco Central sostuvo su estrategia de compras de divisas, aunque las reservas continúan condicionadas por factores externos.




El tipo de cambio oficial descendió $4 en el segmento mayorista y cerró en torno a los $1.396, lo que lo dejó a más de 16% por debajo del techo de la banda cambiaria. La baja se sumó al retroceso superior al 1% que la divisa había acumulado durante la semana previa, marcando así la primera caída semanal del mes.

En el mercado minorista, el dólar se ofreció cerca de los $1.415 en el Banco Nación, mientras que la versión tarjeta o turista superó los $1.830. En paralelo, los dólares financieros operaron con leves retrocesos: el MEP y el contado con liquidación registraron caídas marginales, en tanto que el blue mostró un leve repunte en las cuevas de la city.

Analistas del mercado señalaron que la cotización reflejó un escenario de mayor oferta de divisas, impulsado por expectativas de liquidaciones del sector agroexportador. Sin embargo, advirtieron que la dinámica de los pesos y la demanda de dinero seguirá siendo clave para sostener el proceso de desaceleración inflacionaria y la acumulación de reservas.

En ese marco, el Banco Central continuó interviniendo en el mercado oficial y adquirió más de u$s80 millones en la última rueda. Pese a las compras sostenidas desde comienzos del año, las reservas brutas mostraron una baja reciente influida por la caída del precio del oro y por el impacto del contexto internacional sobre los activos del organismo.

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