El Indio Solari cargó contra el Gobierno de Milei: "El famoso pan y circo, pero hasta el pan te sacan"

Indio Solari, uno de los artistas argentinos más importantes de la música argentina, sorprendió a sus seguidores al aparecer en escena en una entrevista radial, donde habló de todos los temas: Javier Milei, la actualidad económica y social del país, Cristina Kirchner, las figuras emergentes, y su salud.El líder de los Redondos y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado brindó una entrevista en Futurock, con los periodistas Gabriel Sued y Leandro Renou, y no ocultó su preocupación por la crisis económica que sufre el país. “Hay un montón de gente que está penando en el país. Se nota una modificación en la manera en que el poder se muestra. No creo en la rosca política, me parece una infamia”.En el mismo sentido, se refirió al recital que brindó el Presidente en el Movistar Arena: "Por más que me quiera hacer moderno y ver en eso alguna actitud especial, revolucionaria y de buen aspecto, en todo caso eso podría haber sido hecho en la casa para su grupo de amigos, seguidores, a festejar el triunfo. No sabía ni qué carajo querían festejar o qué querían zapar. Porque también cuando pasan esas cosas groseras hay otras que son mucho más dañinas y peligrosas que pasan a segundo plano".Además, agregó: "El famoso pan y circo, acá hasta el pan te sacan, que no hay circo. Eso es una pérdida de energía inmensa y que en realidad tiene que ver con discursos que son de pelea, no de batalla ni de lucha, de pelea".Sobre Cristina Fernández de Kirchner, a quien visitó en San José 1111, expresó: "Yo tengo un respeto muy grande. Como cuadro político es impecable. Ahora yo con ella tengo una relación de hablar por teléfono. Vino alguna vez acá a casa".Del mismo modo, contó que es amigo de Máximo Kirchner, a quien definió como "un gran cuadro político”, y halagó al gobernador Axel Kicillof: "Toda esta parte del peronismo es la que a mí me gusta".Más allá de la política, el Indio también habló de música y de la nueva generación de artistas. En particular, elogió a Lali, quien recientemente llenó 4 estadios de Vélez: “Le presté atención y se nota que no es un producto de alguien que la promueve, sino que la piba vale artísticamente. Cantó 'Vencedores Vencidos', le presté atención y había una buena artista también”.El músico, que mantiene un bajo perfil desde hace tiempo por cuestiones de salud, también habló de cómo transita su vida a los 76 años: “Últimamente me paso la vida empeorando, que es mi trabajo actual; ir empeorando mi salud. Llega un momento que hay días en que no tengo ganas de nada y, bueno, entonces me doy nada”.Cabe recordar que a principios de 2016, el Indio Solari confirmó que tenía mal de Parkinson, minutos antes de arrancar un show en Tandil. En los últimos años, suele hacer intervenciones públicas por radio o con su silueta a contraluz. Así fue su última entrevista audiovisual, con Pedro Rosemblat para Gelatina, que se pudo ver el 13 de octubre del 2023.