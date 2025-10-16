Piden elevar a juicio al policía acusado de rociar con gas pimienta a una niña durante una marcha en el Congreso

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó el juicio oral y público para el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, acusado de haber rociado con gas pimienta a una niña de 10 años, Fabrizia Pegoraro, y a su madre, Carla Pegoraro, durante una protesta en defensa de los derechos de los jubilados realizada el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso de la Nación.El fiscal destacó que el accionar del efectivo fue “desproporcionado e injustificado” y violó los protocolos vigentes sobre uso racional de la fuerza y empleo de armamento no letal.El policía, el mismo que fue respaldado en su momento por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, irá a juicio por los delitos de abuso de autoridad y lesiones.Según el requerimiento, Rivaldi, quien cumplía funciones en la División DOUCAD, accionó su disuasivo presurizado orgánico (gas pimienta) a corta distancia contra las víctimas, cuando ambas se encontraban sentadas en la vía pública, sin ofrecer resistencia ni agredir a la autoridad.El hecho quedó registrado en videos y fotografías difundidas por medios de comunicación y redes sociales, que fueron incorporados al expediente. La fiscalía consideró probado que la menor sufrió una lesión, conjuntivitis química diagnosticada por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, mientras que su madre también padeció irritaciones y dolores por varios días.En su descargo, el policía negó haber atacado a una menor y sostuvo que actuó bajo órdenes del Comando Unificado durante los disturbios, en el marco de la orden de servicio N° 2978/2024. Pero para Taiano, esa versión "no encuentra respaldo en la evidencia” y fue un intento por mejorar su situación procesal.Taiano consideró que las imágenes demuestran que el agente tuvo plena visibilidad del entorno y apuntó directamente contra las víctimas: "Son elocuentes y demuestran que Rivaldi apuntó y roció de forma deliberada a la madre y la niña, que estaban sentadas en el suelo sin ejercer resistencia”.El fiscal señaló que el accionar del policía incumplió tres marcos normativos: el Reglamento General para el Empleo de Armamento No Letal (Res. 704/24), el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación (Res. 943/23), y el Manual de Capacitación Policial en el Uso Racional de la Fuerza de la PFA.En todos los casos, remarcó que el uso de gas irritante sólo puede aplicarse frente a agresiones o amenazas, lo que no ocurrió en este episodio.En ese sentido, el fiscal subrayó que Rivaldi debía salvaguardar la integridad física de las personas presentes, especialmente de niños, y que su actuación “representó un apartamiento flagrante de las normas que regulan el uso de la fuerza en manifestaciones públicas”.