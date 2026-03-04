Abren la primera investigación por los viajes de lujo de Manuel Adorni

La fiscalía especializada en hechos de corrupción avanzó con la primera causa vinculada a los traslados del funcionario nacional. Entre los episodios bajo análisis aparece el viaje de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, a Nueva York en el avión presidencial que transportó a la comitiva oficial durante la llamada “Argentina Week”.

“Intentaron con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial empañar este evento, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, afirmó Adorni durante su participación en actividades oficiales en Estados Unidos, al defenderse de las críticas.Las presentaciones judiciales sostuvieron que, de confirmarse el uso de bienes del Estado para fines personales, podría configurarse una utilización indebida de recursos públicos. En ese sentido, el traslado de personas sin funciones oficiales en aeronaves destinadas a actividades institucionales quedó en el centro de la polémica.El abogado Gregorio Dalbón realizó la primera denuncia ante la Cámara Federal, que por sorteo recayó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. “Si se desloma o no no es una excusa válida”, expresó el letrado, quien consideró que la función pública implica responsabilidades que no admiten privilegios personales.En paralelo, la diputada Marcela Pagano impulsó otra presentación judicial al señalar posibles inconsistencias entre los ingresos declarados por el funcionario y el costo de sus viajes. Mientras la investigación comienza a avanzar, el caso sumó tensión al escenario político y volvió a instalar el debate sobre la transparencia y el uso de los recursos del Estado.