Cromañón: histórica jornada en La Matanza a 21 años de la masacre

Más de seis mil personas se congregaron en la Plaza de Tapiales, en La Matanza, para participar del festival “La Memoria No Se Mancha”, a 21 años de la Masacre de Cromañón. La jornada fue organizada por sobrevivientes, familiares y jóvenes que desde hace años sostienen el reclamo de memoria, verdad y justicia, y volvió a convertir el espacio público en un lugar de abrazo colectivo y construcción política.

El festival también incluyó stands informativos y comunitarios, con propuestas de prevención, salud y educación. Hubo espacios de ignifugación de banderas con certificación de seguridad, capacitación en RCP del Ministerio de Salud bonaerense y la participación de organizaciones locales que reforzaron el sentido comunitario de la jornada.“Es muy importante que esto sea acá en La Matanza. Es una obligación para con la historia. Hace 12 años pusimos el primer escenario acá. Las primeras marchas nos juntamos acá. No es poca cosa que vengan los padres de los pibes que ya no están a abrazarnos. Nadie nunca nos va a decir cómo tenemos que hacer memoria de la noche más dolorosa de nuestra vida, lo vamos a hacer con todo el corazón, siempre nosotros creamos que sea lo más justo”, sostuvo Celeste Oyola. En la misma línea, Nicolás Pappolla afirmó que el encuentro sirvió para “que Cromañón no quede en el olvido” y remarcó que la organización colectiva “termina venciendo”, como expresó también Tignanelli durante la transmisión en vivo del festival.