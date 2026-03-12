12.03.2026 / REDES

Con ironía y escenario político: Lali volvió a cruzar al gobierno y apuntó contra Adorni


La cantante Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena política tras ironizar sobre la polémica frase del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vinculada al viaje oficial a Nueva York. La artista respondió a seguidores en redes sociales y utilizó el episodio para lanzar una indirecta que rápidamente se viralizó.




El intercambio ocurrió en la red social X, cuando una fanática le consultó sobre los preparativos de su próximo show en el estadio de River Plate. En ese contexto, Lali apeló al humor y replicó el tono de sacrificio utilizado por el funcionario libertario. “Jajaja, nos estamos deslomando… ¡serán shows inolvidables!”, escribió, en una frase que muchos interpretaron como una crítica política.

La referencia remite a la justificación que Adorni había dado al explicar la presencia de su esposa en el avión presidencial durante una gira oficial. “Yo vengo una semana a deslomarme acá (...) Quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida”, había expresado el funcionario, en declaraciones que generaron fuertes repercusiones.

El comentario de la artista se inscribe en una serie de cruces mediáticos que mantiene desde hace meses con el presidente Javier Milei y sectores de La Libertad Avanza. En ese marco, la respuesta en redes volvió a reactivar el debate sobre el vínculo entre la cultura popular, la política y la comunicación del Gobierno.

La publicación se difundió con rapidez y fue replicada por miles de usuarios, que interpretaron la ironía como una muestra de cómo el episodio ya forma parte del humor social. El caso evidenció nuevamente el impacto que tienen las polémicas políticas en el terreno digital y en la construcción de sentido en torno a la gestión oficial.

