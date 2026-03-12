12.03.2026 / SE TRATA DE 22 BILLONES

Katopodis denunció un recorte millonario de la Nación y defendió la inversión bonaerense

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, cuestionó al Gobierno nacional por la quita de recursos destinados a la obra pública y advirtió que la administración de Javier Milei “le ha quitado más de 22 billones de pesos a la provincia”. Las declaraciones se produjeron durante su participación en Expoagro 2026, en la ciudad de San Nicolás.




“El recorte genera una asfixia muy grave, pero estamos trabajando para revertir eso, con inversión propia y con mucho esfuerzo”, sostuvo el funcionario del gabinete de Axel Kicillof. En ese marco, remarcó que la gestión bonaerense continúa ejecutando obras estratégicas para sostener la actividad productiva y mejorar la infraestructura vial.

Katopodis señaló que uno de los principales reclamos del sector agropecuario está vinculado al estado de las rutas. Según detalló, la provincia ya intervino más de 5.500 kilómetros y proyecta avanzar sobre otros 5.000, con el objetivo de fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo económico regional.

Consultado por el esquema de retenciones, el ministro planteó la necesidad de garantizar previsibilidad para quienes invierten en el país. “Tenemos que seguir encontrando las mejores decisiones y las condiciones para que el desarrollo de la Argentina sea sustentable en el tiempo. Eso reclaman los productores, reglas de juego claras”, afirmó.

El funcionario también se refirió a las elecciones internas del Partido Justicialista bonaerense, que se desarrollarán en distintos distritos. Consideró que el proceso abrirá una nueva etapa política, con la conducción de Axel Kicillof y con el desafío de consolidar al peronismo como alternativa de cara a las elecciones de 2027.

