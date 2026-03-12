Con apoyo de los Milei, Adorni se disculpó por "deslomarse" pero sigue sin dar explicaciones

En medio del creciente cuestionamiento político y mediático por el viaje oficial a Estados Unidos, Manuel Adorni publicó un mensaje en redes sociales donde buscó relativizar sus dichos y justificar su conducta. “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, escribió el funcionario.

El jefe de Gabinete también volvió a apuntar contra la oposición y los medios críticos al afirmar que trabajan “con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie”. En esa línea, agradeció “el apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación” y cerró su mensaje con una consigna política: “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.La defensa pública llegó rápidamente desde el entorno presidencial. Javier Milei lo respaldó con un mensaje en redes en el que sostuvo: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, mientras que Karina Milei expresó su “apoyo total e incondicional” frente a lo que calificó como “basura mediática”. El episodio, lejos de cerrarse, profundizó el debate sobre el manejo de los recursos oficiales y el estilo confrontativo del Gobierno.