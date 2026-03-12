Con apoyo de los Milei, Adorni se disculpó por "deslomarse" pero sigue sin dar explicaciones

En medio del creciente cuestionamiento político y mediático por el viaje oficial a Estados Unidos, Manuel Adorni publicó un mensaje en redes sociales donde buscó relativizar sus dichos y justificar su conducta. “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, escribió el funcionario.
Sin embargo, el descargo no incluyó precisiones sobre los gastos ni sobre los motivos por los cuales su esposa integró la comitiva. En su mensaje, Adorni optó por reforzar la narrativa oficialista y señaló: “Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”.
El jefe de Gabinete también volvió a apuntar contra la oposición y los medios críticos al afirmar que trabajan “con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie”. En esa línea, agradeció “el apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación” y cerró su mensaje con una consigna política: “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.
La defensa pública llegó rápidamente desde el entorno presidencial. Javier Milei lo respaldó con un mensaje en redes en el que sostuvo: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, mientras que Karina Milei expresó su “apoyo total e incondicional” frente a lo que calificó como “basura mediática”. El episodio, lejos de cerrarse, profundizó el debate sobre el manejo de los recursos oficiales y el estilo confrontativo del Gobierno.