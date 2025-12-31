31.12.2025 / JUDICIALES

El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

Así lo informó Manuel Adorni en conferencia de prensa, luego de la decisión del juez Martín Cormick basada en un amparo colectivo presentado por el CELS. "Es estar en contra de la ley y el orden de la República Argentina", subrayó.



El Ministerio de Seguridad decidió apelar el fallo que declaró la nulidad del protocolo antipiquete. La noticia la dio Manuel Adorni en la última conferencia de prensa del año.

Según Adorni, quienes están detrás de esta decisiones "están en contra de la ley y el orden". En ese sentido, profundizó que "durante décadas habíamos normalizado vivir siendo rehenes de los gerentes de la pobreza. A ese pasado de caos y violencia quieren volver".

A la misma vez subrayó que "la gran mayoría de los argentinas respalda esta herramienta que devolvió la tranquilidad a las calles que quieren vivir en paz". Sobre el fallo, detalló que "el protocolo tiene fundamentos juridicos tecnicos y operativos fue validado por la Justicia en reiteradas ocasiones, garantizando la libe circulación".

Adorni detalló que la línea 134 recibió casi 100.000 llamados y correos electrónicos para denunciar extorsiones a los trabajadores. "Para esta administracion la libertad de circular es sagrada, el Gobierno no va a dar ni un paso atrás", enfatizó. Y luego cerró: "En la Argentina de hoy impera la ley y el orden. No hay nada más placentero que transitar la 9 de Julio sin piqueteros que hacen que lleguemos tarde a nuestros trabajos".

