En los últimos dos años, el Gobierno eliminó más de 60.000 puestos de empleo público

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso que 60.494 personas dejaron de tener un empleo estatal hasta noviembre, luego de la asunción presidencial de Javier Milei en diciembre de 2023.En su cuenta de la red social X, Sturzenegger detalló que de los 60.494 trabajadores que dejaron de desempeñarse en el Estado, 35.127 se encontraban empleadas en la administración centralizada y descentralizada, 7.245 integraban el personal militar y de seguridad y 18.122 trabajaban en compañías estatales.En tal sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado destacó la reducción de los puestos de trabajo: "Bajar el gasto público es bajar impuestos. Bajar impuestos es que decidas vos en que gastar tu dinero y no que sea un político el que decida cómo se gasta. VLLC!".Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) marcó que la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades alcanzaba 281.785 personas en noviembre, lo que representa una baja del 0,3% con respecto a octubre y del 7,3% en la comparación interanual.En tanto, de ese total, en la administración pública nacional se desempeñaban 192.219 empleados, lo que significa una baja mensual del 0,2% y del 7,1% interanual. Además, las empresas y sociedades del Estado tenían 89.566 trabajadores en noviembre, lo que representa una disminución del 0,4% sobre octubre y del 7,8% interanual.