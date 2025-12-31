Sin luz en el AMBA: un corte masivo dejó sin suministro a casi un millón de usuarios y unos 30.000 siguen afectados

El último día del 2025 arrancó con un combo mortal en el AMBA: calor extremo y cortes de luz. Este miércoles por la madrugada un gigantesco apagón dejó sin energía eléctrica a un millón de usuarios en la Ciudad y el Conurbano. Según informó Edesur, los problemas se originaron a raíz de un incendio en una subestación de la compañía. Pasadas las 7.30 hs de este 31 de diciembre más de 16 mil hogares continuaban sin electricidad.Cerca de las 22 horas de este lunes, cuando el termómetro en la Ciudad y sus alrededores todavía superaba los 30 grados, y después de una jornada agobiante, la red de suministro eléctrico del AMBA no aguantó más y se produjo un gigantesco apagón. Así, se registró el escenario más temido: calor extremo y corte de luz. Una situación que, pese a los constantes aumentos de las boletas del servicio eléctrico, continúa sucediendo. Gran cantidad de barrios porteños y el sur del Conurbano se quedaron completamente a oscuras.Recién horas más tarde, durante la madrugada, Edesur -la empresa responsable en las áreas afectadas por el apagón- salió a dar explicaciones de lo sucedido. Según un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales minutos antes de las 2 hs, los problemas fueron causados por un incendio. “Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas", fue la escueta explicación de la compañía.Poco antes de las 4 de esta madrugada, se pudo conocer la dimensión del masivo corte de luz. De acuerdo a la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a esa hora había 952.036 usuarios sin luz. Al mismo tiempo, la compañía explicaba, también por su cuenta de X, que “ más del 50% de los clientes afectados por la falla que se inició en la Subestación Bosques y que generó una afectación en otras subestaciones ya recuperaron el suministro".Para las 4.26 hs afirmaron que “el 96% de los clientes afectados cuenta con suministro”. Sin embargo, tres horas después, la web del ENRE mostraba que aún quedaban hogares sin servicio eléctrico. Y es que, en horas de esta mañana de miércoles, unos 30.000 usuarios siguen sin luz por dicha falla. "Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas", adelantó la compañía.El incidente comenzó ayer por la tarde y el pico máximo de usuarios sin suministro eléctrico se dio a las 16:30 con 42.957 en el área concesionada a Edesur y 2.390 en el área de Edenor. Elevando el total a 45.347 personas con el servicio eléctrico interrumpido. Luego, comenzó a restaurarse, pero remontó y volvió a afectar a 41.722 a las 18:50. En la página del ENRE (www.argentina.gob.ar/enre), los cortes realizados por Edesur se extienden por los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown y en barrios de la Ciudad de Buenos Aires.Mientras que los realizados por Edenor alcanzan Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel. A las 20:50, los usuarios sin suministro eléctrico descendieron a 34.841, 32.662 de Edesur y 2.179 de Edenor. Además, la demanda de energía rompió la tendencia a la baja y volvió a subir en un contexto de altas temperaturas y a un horario en el que la mayoría de las personas suele estar llegando a sus hogares.El último sábado hubo un pico de 27.000 cortes de luz en el AMBA por las temperaturas extremas registradas en la zona. El corte masivo tiene lugar en un contexto de altísimas temperaturas. El último día del año será también el más caluroso, con una máxima de 39° y una mínima de 27°. Las máximas arriba de 30° se mantendrán hasta el 1º de enero de 2026.