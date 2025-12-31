En diciembre, el Gobierno incrementó 175% los envíos por Consenso Fiscal a 12 provincias

El Gobierno nacional dispuso en diciembre un aumento excepcional de las transferencias por Compensación del Consenso Fiscal a un conjunto de 12 provincias, con un incremento real del 175% respecto del promedio mensual de los once meses previos, durante el mes que estuvo atravesado por la negociación política para la aprobación del Presupuesto 2026.El dato surge de los informes elaborados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la consultora Politikon Chaco, que analizaron los envíos automáticos a las provincias por coparticipación, compensaciones y leyes especiales. En ese marco, las transferencias totales alcanzaron los $5,7 billones en diciembre, con una suba real interanual del 3,3%.En el acumulado de 2025, los giros automáticos cerraron con un crecimiento real del 1,7% y un total de $60,2 billones, un resultado moderado que, según los analistas, estuvo condicionado por el desempeño de la coparticipación y compensado en el tramo final del año por el refuerzo de fondos discrecionales.Las provincias beneficiadas por el salto en la compensación fueron Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán, que mostraron un comportamiento claramente diferenciado frente al resto de las jurisdicciones.De acuerdo con Politikon Chaco, la coparticipación explicó el 89,2% de las transferencias de diciembre, con una variación real prácticamente neutra, mientras que las leyes especiales mostraron un desempeño más dinámico, impulsadas por tributos como combustibles y monotributo, que compensaron caídas en otros recursos.El IARAF remarcó que “el grupo de provincias que recibió más compensaciones en diciembre tuvo un incremento del 175% respecto al envío mensual promedio entre enero y noviembre de 2025, mientras que el otro grupo tuvo un incremento de solo el 14%”, una diferencia que amplió la brecha entre jurisdicciones en el cierre del año fiscal.