Bullrich criticó a la Justicia y defendió la represión: Lo que hicimos en 2025 fue extraordinario

Al realizar un balance del año, Bullrich afirmó que el Ministerio de Seguridad tuvo “hitos históricos, con récords de incautaciones e inversiones como nunca antes”, y sostuvo que la política instrumentada para el control del orden público arrojó resultados “extraordinarios”. Las declaraciones se produjeron luego de que la Justicia avanzara contra el esquema de actuación de las fuerzas federales en manifestaciones sociales.

La ex ministra buscó relativizar los cuestionamientos surgidos tras la resolución del juez Martín Cormick, que declaró la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes. En ese marco, Bullrich defendió la línea dura aplicada durante su gestión y aseguró que existió “una regla clara e innegociable: el que las hace, las paga”, junto con la prioridad de “cuidar a quienes nos cuidan”.A través de una publicación en la red social X, la dirigente remarcó que su gestión se apoyó en “una doctrina de Seguridad y Orden”, y reivindicó el respaldo político del Ejecutivo nacional. “Lo que hicimos en 2025 fue extraordinario. Fue en equipo, con decisión política y el rumbo claro marcado por el Presidente”, expresó, en alusión directa a Javier Milei.Bullrich proyectó continuidad para el próximo año y señaló que en 2026 se mantendrá el mismo enfoque bajo la conducción de la nueva ministra. Sus declaraciones volvieron a encender la polémica en torno al uso de la represión estatal y al rol de la Justicia como límite frente a las políticas de seguridad del oficialismo.