"Vamos a resistir y a cuidar a los bonaerenses": el mensaje de Kicillof por Año Nuevo

¡Feliz 2026, querido pueblo bonaerense!



Sigamos construyendo una Provincia productiva, solidaria, con igualdad de oportunidades. Nuestras prioridades están intactas: vamos a resistir y vamos a cuidar a las y los bonaerenses pero también vamos a darles una perspectiva de futuro pic.twitter.com/HYsucY3Yth  Axel Kicillof (@Kicillofok) December 31, 2025

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó un sentido posteo en sus redes sociales en el marco de los festejos por Año Nuevo. "¡Feliz 2026, querido pueblo bonaerense!", expresó."Sigamos construyendo una Provincia productiva, solidaria, con igualdad de oportunidades. Nuestras prioridades están intactas: vamos a resistir y vamos a cuidar a las y los bonaerenses pero también vamos a darles una perspectiva de futuro distinto para nuestro país", destacó el mandatario provincial.El pasado 22 de diciembre, Kicillof realizó el último acto de su fuerza política - Movimiento Derecho al Futuro - y llamó a “construir una alternativa nacional” a Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027.