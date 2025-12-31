"Vamos a resistir y a cuidar a los bonaerenses": el mensaje de Kicillof por Año Nuevo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires realizó un saludo a través de sus redes sociales por el fin de año. "¡Feliz 2026, querido pueblo bonaerense!", expresó.
¡Feliz 2026, querido pueblo bonaerense! Axel Kicillof (@Kicillofok) December 31, 2025
Sigamos construyendo una Provincia productiva, solidaria, con igualdad de oportunidades. Nuestras prioridades están intactas: vamos a resistir y vamos a cuidar a las y los bonaerenses pero también vamos a darles una perspectiva de futuro pic.twitter.com/HYsucY3Yth
1
Mala para Bullrich: la Justicia anuló el protocolo antipiquetes y puso un freno al esquema represivo
2
"Se mantiene la indicación de internación": nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner
3
Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner: continúa su evolución pero seguirá internada en el Sanatorio Otamendi