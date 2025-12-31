Sin invitados confirmados, Milei pasará Año Nuevo en la Quinta de Olivos

Tal como hizo en todas las festividades que atravesó como Jefe de Estado, el presidente Javier Milei pasará este festejo de Año Nuevo desde la Residencia Presidencial de Olivos. Desde su propio entorno no confirmaron si habrá invitados.En Casa Rosada optaron por cierto hermetismo para confirmar cuál será la modalidad de los festejos del Presidente. Dos de los integrantes de la Mesa Política de Milei revelaron para Infobae que no habrá reuniones de trabajo ni para el 31 de diciembre ni para el 1 de enero.“No hay nada y cada uno tiene un espacio para descansar para lo que viene”, dijo un estrecho colaborador libertario.Desde que asumió en diciembre de 2023 que Milei se ha caracterizado por no realizar importantes festejos al interior de la Quinta de Olivos y de no viajar de vacaciones, nisiquiera para ir a la Residencia Presidencial de Chapadmalal, pensada para que los jefes de Estado pudieran recluirse unos días para descansar de la función pública. Hasta ahora, el libertario no conoce sus instalaciones.En la medianoche del 1 de enero acostumbra a dar un mensaje a la población con vistas a lo que será el año por venir. Este año no será el caso. “No va a dar ningún mensaje público”, avisaron sus voceros oficiales.En 2024, Milei sí dio un mensaje y aprovechó su saludo de comienzo de año para justificar las medidas de ajuste fiscal que tomó y dirigirse a la oposición.