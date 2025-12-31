Hemos cumplido todas las promesas: el mensaje de Javier Milei por Año Nuevo

Felices fiestas @JMilei y gracias a vos por salvar la argentina del fracaso . Este 2026 seguiremos dando la batalla para hacer grande nuevamente a la argentina.

Viva la libertad carajo pic.twitter.com/EJB4vSbsWg  Flavio Arenales (@FlavioArenales) December 31, 2025

Argentinos, les deseo un muy feliz año nuevo...!!! Hagamos juntos que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga la Argentina grande nuevamente.

VLLC!  Javier Milei (@JMilei) January 1, 2026

En las últimas horas de 2025, el presidente Javier Milei utilizó sus canales oficiales para realizar un análisis de sus primeros dos años."Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña”, aseguró el mandatario en un video.Milei destacó la baja de la inflación y afirmó que la economía comenzó a mostrar señales de recuperación. Tambien remarcó la política de seguridad.“Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30 % de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay catorce millones de argentinos menos en la pobreza y estamos empezando a crecer”, enumeró.“Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un 26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente”, manifestó en un mensaje posterior.