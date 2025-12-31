01.01.2026 / Video

Hemos cumplido todas las promesas: el mensaje de Javier Milei por Año Nuevo

El presidente resaltó la baja de inflación y la política de seguridad. “Puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña”, expresó.




En las últimas horas de 2025,  el presidente Javier Milei utilizó sus canales oficiales para realizar un análisis de sus primeros dos años.

"Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña”, aseguró el mandatario en un video.

Milei destacó la baja de la inflación y afirmó que la economía comenzó a mostrar señales de recuperación. Tambien remarcó la política de seguridad.

“Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30 % de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay catorce millones de argentinos menos en la pobreza y estamos empezando a crecer”, enumeró.

“Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un 26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente”, manifestó en un mensaje posterior.




Lo más leído

1

Mala para Bullrich: la Justicia anuló el protocolo antipiquetes y puso un freno al esquema represivo

2

"Se mantiene la indicación de internación": nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner

3

Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner: continúa su evolución pero seguirá internada en el Sanatorio Otamendi

4

"No hay plata": Cuánto gastó Javier Milei en su viaje turístico a Noruega

5

"Extrañamente rubio": Victoria Villarruel salió al cruce del biógrafo de Javier Milei y volvió a agitar la interna libertaria

Más notas de este tema

Kicillof: Sigamos construyendo una Provincia productiva, solidaria, con igualdad de oportunidades

01/01/2026 - Posteo

Kicillof: Sigamos construyendo una Provincia productiva, solidaria, con igualdad de oportunidades

Villarruel expresó sus deseos para 2026: Justicia, más orden y más dignidad

01/01/2026 - Posteo

Villarruel expresó sus deseos para 2026: Justicia, más orden y más dignidad

Sin invitados confirmados, Milei pasará Año Nuevo en la Quinta de Olivos

31/12/2025 - Política

Sin invitados confirmados, Milei pasará Año Nuevo en la Quinta de Olivos

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.