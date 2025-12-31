Hemos cumplido todas las promesas: el mensaje de Javier Milei por Año Nuevo

El presidente resaltó la baja de inflación y la política de seguridad. “Puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña”, expresó.
Felices fiestas @JMilei y gracias a vos por salvar la argentina del fracaso . Este 2026 seguiremos dando la batalla para hacer grande nuevamente a la argentina. Flavio Arenales (@FlavioArenales) December 31, 2025
Viva la libertad carajo pic.twitter.com/EJB4vSbsWg
Argentinos, les deseo un muy feliz año nuevo...!!! Hagamos juntos que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga la Argentina grande nuevamente. Javier Milei (@JMilei) January 1, 2026
VLLC!
