Villarruel expresó sus deseos para 2026: Justicia, más orden y más dignidad

La vicepresidenta Victoria Villarruel difundió un mensaje de despedida de año y remarcó que espera que el 2026 “nos encuentre unidos, con más justicia, más orden y más dignidad para todos”.En la red social X, expresó: “Mientras despedimos este año y nos preparamos para uno nuevo, quiero reafirmar mi compromiso con cada uno de ustedes”.La vicepresidenta buscó diferenciarse de Javier Milei. “Sé del sacrificio que hacen a diario para sostener a sus familias, para trabajar, para no bajar los brazos aun cuando el camino parece difícil. El esfuerzo es el motor que nos impulsa a seguir adelante”, recalcó.Asimismo, Villarruel subrayó: “Agradezco profundamente el respeto, las palabras de aliento y la confianza que recibo en cada provincia que visito. Hoy levantaré mi copa pensando en ustedes, en cada argentino que cree que nuestro país merece una oportunidad más”.