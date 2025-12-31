Villarruel expresó sus deseos para 2026: Justicia, más orden y más dignidad

La vicepresidenta hizo énfasis en las dificultades que tienen las familias. "El esfuerzo es el motor que nos impulsa a seguir adelante", manifestó.
Mientras despedimos este año y nos preparamos para uno nuevo, quiero reafirmar mi compromiso con cada uno de ustedes. Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 31, 2025
Sé del sacrificio que hacen a diario para sostener a sus familias, para trabajar, para no bajar los brazos aun cuando el camino parece difícil. El esfuerzo es pic.twitter.com/vmzKERmiUi
