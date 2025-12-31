01.01.2026 / Posteo

Kicillof: Sigamos construyendo una Provincia productiva, solidaria, con igualdad de oportunidades

El gobernador bonaerense aseguró que “las prioridades están intactas”.




El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof, brindó un mensaje de Año Nuevo y destacó su gestión.

“Feliz 2026, querido pueblo bonaerense!”,  expresó en la red social X.

A su vez, resaltó: “Sigamos construyendo una Provincia productiva, solidaria, con igualdad de oportunidades”.

“Nuestras prioridades están intactas: vamos a resistir y vamos a cuidar a las y los bonaerenses pero también vamos a darles una perspectiva de futuro distinto para nuestro país”, aseguró.



