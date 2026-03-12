A un año de la represión a Pablo Grillo, la familia exige justicia y apunta a la cadena de mando

Se cumplió un año de la represión que dejó en coma a Pablo Grillo. El hecho ocurrió cuando el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero disparó un cartucho de gas lacrimógeno que impactó de manera directa en la cabeza de Grillo. La Justicia procesó al efectivo por lesiones gravísimas agravadas y abuso de armas, al considerar que el disparo fue “prohibido e ilegal” al realizarse en ángulo horizontal hacia los manifestantes."Bullrich es la peor dirigente que pudimos construir en democracia" , dijo el fotografo.

Cabe señalar que desde el equipo jurídico que lleva adelante la causa, integrado por abogadas vinculadas a organismos de derechos humanos, señalaron que insistirán en investigar la cadena de mando. En ese sentido, solicitaron profundizar el análisis sobre los niveles de supervisión del operativo y el rol de las autoridades políticas responsables del dispositivo de seguridad.