12.03.2026 / POLÉMICA

A un año de la represión a Pablo Grillo, la familia exige justicia y apunta a la cadena de mando


Se cumple un año del brutal ataque que dejó al fotoperiodista Pablo Grillo con lesiones gravísimas durante la cobertura de una marcha de jubilados frente al Congreso. Mientras el trabajador de prensa continúa su recuperación, su familia y la defensa insisten en profundizar la investigación sobre las responsabilidades políticas y operativas del operativo de seguridad.



Se cumplió un año de la represión que dejó en coma a Pablo Grillo. El hecho ocurrió cuando el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero disparó un cartucho de gas lacrimógeno que impactó de manera directa en la cabeza de Grillo. La Justicia procesó al efectivo por lesiones gravísimas agravadas y abuso de armas, al considerar que el disparo fue “prohibido e ilegal” al realizarse en ángulo horizontal hacia los manifestantes."Bullrich es la peor dirigente que pudimos construir en democracia" , dijo el fotografo.

Tras diez meses de internación, múltiples cirugías y un largo proceso de rehabilitación, el fotógrafo logró regresar a su casa a comienzos de este año. Su padre, Fabián Grillo, destacó la evolución del joven y expresó: “Ya estamos muy cerca del alta y la evolución es muy buena. Por decir de los médicos, asombrosa”.

También remarcó que el objetivo principal es que “no vuelva a ocurrir” un hecho de estas características.

Cabe señalar que desde el equipo jurídico que lleva adelante la causa, integrado por abogadas vinculadas a organismos de derechos humanos, señalaron que insistirán en investigar la cadena de mando. En ese sentido, solicitaron profundizar el análisis sobre los niveles de supervisión del operativo y el rol de las autoridades políticas responsables del dispositivo de seguridad.

Lo más leído

1

Más de $5,3 millones la noche: el lujoso hotel donde se alojaría la selecta comitiva de Milei, junto a Adorni y su mujer

2

La crisis llegó a Tulipán: más de 200 despidos en la histórica fábrica de preservativos

3

Adorni bajo la lupa: polémica por viajes oficiales y un presunto vuelo privado a Punta del Este

4

Paolo Rocca desafía a Milei: inauguró una escuela con Lula

5

All inclusive: los gobernadores que viajaron a Nueva York a respaldar el plan económico de Javier Milei

Más notas de este tema

Con apoyo de los Milei, Adorni se disculpó por "deslomarse" pero sigue sin dar explicaciones

12/03/2026 - ADORNIGATE

Con apoyo de los Milei, Adorni se disculpó por "deslomarse" pero sigue sin dar explicaciones

Con ironía y escenario político: Lali volvió a cruzar al gobierno y apuntó contra Adorni

12/03/2026 - REDES

Con ironía y escenario político: Lali volvió a cruzar al gobierno y apuntó contra Adorni

Katopodis denunció un recorte millonario de la Nación y defendió la inversión bonaerense

12/03/2026 - SE TRATA DE 22 BILLONES

Katopodis denunció un recorte millonario de la Nación y defendió la inversión bonaerense

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.