El Gobierno modificará por DNU la ley de Inteligencia Nacional

El Poder Ejecutivo Nacional dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reformula la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), centralizando el sistema bajo la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y ampliando sus facultades operativas.El documento designa a todas las actividades de inteligencia como “encubiertas, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.El decreto establece también que la SIDE podrá solicitar “asistencia o apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad federales y policiales”, ampliando así su capacidad operativa..El DNU 941/25, firmado por el presidente Javier Milei pero aún no publicado en el Boletín Oficial, reconvierte la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de ContrainteligenciaAdemás, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a ser la Agencia Federal de Ciberinteligencia y se encargará de producir inteligencia en el dominio del ciberespacio y el espacio radioeléctrico.