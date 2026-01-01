El Gobierno modificará por DNU la ley de Inteligencia Nacional

La Casa Rosada lanzará el decreto mañana. El documento amplía las facultades operativas de los organismos del sector y designa a todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”.
1
Mala para Bullrich: la Justicia anuló el protocolo antipiquetes y puso un freno al esquema represivo
2
Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner: continúa su evolución pero seguirá internada en el Sanatorio Otamendi
4
Presupuesto 2026: el Gobierno consiguió su aprobación en el Congreso y blindó el capítulo de la discordia